Трамп заявил о проигрыше Китая

Трамп подчеркнул, что США получают выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Китай чувствует себя проигравшим после последних торговых переговоров.

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По его словам, Пекину следует в ближайшее время заключить торговую сделку с Вашингтоном.

Он также добавил, что Китаю не стоит ждать новых президентских выборов в США и надеяться на победу демократов.

Трамп подчеркнул, что США получают выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары.