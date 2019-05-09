Серпы, молоты, танки и Путин: в Москве под надзором снайперов прошел парад ко Дню Победы (фото)

Планировалось, что во время парада над Красной площадью пролетит стратегическая авиация, но этого не случилось.

В Москве прошел парад ко Дню Победы, во время которого показали российские танки Т-14 "Армата", зенитные ракетные системы С-400, ракетные комплексы "Ярс", боевые машины поддержки танков "Терминатор" и другую технику.

Перед зрителями парада прошли более 13,6 тыс. военнослужащих.

Планировалось, что во время парада в Москве над Красной площадью пролетят стратегическая авиация (Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС), фронтовые бомбардировщики Су-24СМ и Су-34, вертолеты Ми-28Н, Ка-52, Ми-24 и другая техника, но воздушную часть парада в Москве отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, президент РФ Владимир Путин перед парадом в Москве ко Дню Победы назвал Киев "древним русским городом".

Как сообщал УНИАН, Украина сегодня отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Девятое мая вошло в историю как день окончания немецко-советской войны. В этот день немецкий генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что положило конец самому кровопролитному конфликту в истории Европы.