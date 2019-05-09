Путин на параде в Москве назвал Киев "древним русским городом"

При этом Путин заявил, что в ряде государств "искажают правду о войне".

Президент РФ Владимир Путин перед парадом в Москве ко Дню Победы назвал Киев "древним русским городом".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Владимир Путин напомнил о «древних русских городах» — Киеве и Новгороде, — которые также внесли неоценимый вклад в разгром фашизма", - пишут издания.

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При этом Путин заявил, что в ряде государств "искажают правду о войне".

Напомним, в 2010 году Путин заявлял, что Россия победила бы во Второй мировой, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

В Москве сегодня проходит парад ко Дню Победы, во время которого планируют показать российские танки Т-14 "Армата", зенитные ракетные системы С-400, ракетные комплексы "Ярс", боевые машины поддержки танков "Терминатор" и другую технику.

Справка

Русь - название исторического региона в Восточной Европе с центром в среднем Поднепровье. В XI - XIII веках обозначала так называемую Русскую землю вокруг Киева, Чернигова и Переяслава. Московское царство с большей частью територии современной Украины в своем составе переименовалось на Всероссийскую империю в 1721 году.