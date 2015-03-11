Столтенберг: США направляют три тысячи военных в Прибалтику

"США направляют 3 тысячи солдат и оборудования в балтийский регион для проведения учений", — сказал Столтенберг.

Он также сообщил, что НАТО планирует осенью провести крупнейшие за последние года учения в южном регионе с участием около 25 тысяч солдат, сообщает Росбалт.

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Напомним, ранее глава МИД Великобритании Филип Хаммонд заявил, что НАТО обеспечит безопасность стран Балтии в случае угрозы со стороны России. По его словам, возможная агрессия в отношении стран Балтии — это та "очевидная красная линия", за которую НАТО не позволит переступить. "В России об этом знают", — отметил Хаммонд.