В Лиссабоне участники российской пропагандистской акции «Бессмертный полк» напали на украинцев (видео)
В Лиссабоне участники российской пропагандистской акции «Бессмертный полк» напали на украинцев.
Об этом председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха сообщил на своей странице в Facebook.
«Несмотря на предупреждения Союза украинцев в Португалии, на письма посла Украины в Португалии Инны Огнивец в муниципальный совет Лиссабона, несмотря на встречи в прошлом году президента ВКУ Евгения Чолия с Высшим комиссаром по вопросам миграции Педро Калядо и депутатами Португальского парламента, в этом году российское посольство, коммунистическая партия Португалии и сопутствующие организации левого направления снова провели пропагандистскую акцию «Бессмертный полк» в Лиссабоне», - написал он.
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Садоха добавил, что украинцы, проживающие в Португалии, вышли к участникам акции с антисталинскими плакатами, а также плакатами против нынешней российской агрессивной политики.
«Представители украинской общины в Португалии, узнав из социальных сетей о запланированной акции, также приняли участие в ней, но с плакатами и лозунгами, которые показывают истинную роль Сталина в развязывании Второй мировой войны и многочисленных жертвах сталинского террора и о нынешней московско-украинской войне», - сообщил он.
По словам Садохи, участники российской пропагандистской акции проявили агрессию против украинцев.
«Были вырваны плакаты, вырван и разбит телефон одной украинки, и после акции было совершено нападение на автомобиль одного активиста украинской общины, которому на глазах его годовалого внука разбили фару в автомобиле, и он получил несколько ударов бейсбольной битой по телу», - сообщил Садоха.
По его убеждению, сегодняшняя акция в Лиссабоне еще раз доказала настоящий характер «Бессмертного полка», а именно: пропаганда агрессии, этнической ненависти и московского шовинизма.