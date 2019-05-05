В Лиссабоне участники российской пропагандистской акции «Бессмертный полк» напали на украинцев (видео)

Акцию организовали российское посольство, Коммунистическая партия Португалии и организации левого направления. Представители украинской общины в Португалии вышли к участникам акции с антисталинскими плакатами, а также плакатами против нынешней российской агрессии.

В Лиссабоне участники российской пропагандистской акции «Бессмертный полк» напали на украинцев.

Об этом председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха сообщил на своей странице в Facebook.

«Несмотря на предупреждения Союза украинцев в Португалии, на письма посла Украины в Португалии Инны Огнивец в муниципальный совет Лиссабона, несмотря на встречи в прошлом году президента ВКУ Евгения Чолия с Высшим комиссаром по вопросам миграции Педро Калядо и депутатами Португальского парламента, в этом году российское посольство, коммунистическая партия Португалии и сопутствующие организации левого направления снова провели пропагандистскую акцию «Бессмертный полк» в Лиссабоне», - написал он.

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Садоха добавил, что украинцы, проживающие в Португалии, вышли к участникам акции с антисталинскими плакатами, а также плакатами против нынешней российской агрессивной политики.

«Представители украинской общины в Португалии, узнав из социальных сетей о запланированной акции, также приняли участие в ней, но с плакатами и лозунгами, которые показывают истинную роль Сталина в развязывании Второй мировой войны и многочисленных жертвах сталинского террора и о нынешней московско-украинской войне», - сообщил он.

По словам Садохи, участники российской пропагандистской акции проявили агрессию против украинцев.

«Были вырваны плакаты, вырван и разбит телефон одной украинки, и после акции было совершено нападение на автомобиль одного активиста украинской общины, которому на глазах его годовалого внука разбили фару в автомобиле, и он получил несколько ударов бейсбольной битой по телу», - сообщил Садоха.

По его убеждению, сегодняшняя акция в Лиссабоне еще раз доказала настоящий характер «Бессмертного полка», а именно: пропаганда агрессии, этнической ненависти и московского шовинизма.