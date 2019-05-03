Кровавая бойня в Новой Зеландии: число жертв увеличилось до 51
04:04, 03 мая 2019Мир
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От ран скончался турецкий гражданин.
REUTERS
Количество жертв кровавого теракта в новозеландском городе Крайстчерч, который произошел 15 марта, увеличилось до 51 человека.
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Об этом в четверг, 2 мая, в социальной сети Twitter сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его данным, скончался гражданин Турции, который получил серьезные ранения во время терактов и находился в больнице.
Чавушоглу также выразил соболезнования семье погибшего.
Как сообщал УНИАН, ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro, трансляция теракта транслировалась в сеть.
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