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Кровавая бойня в Новой Зеландии: число жертв увеличилось до 51

04:04, 03 мая 2019
Мир
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REUTERS

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Об этом в четверг, 2 мая, в социальной сети Twitter сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его данным, скончался гражданин Турции, который получил серьезные ранения во время терактов и находился в больнице.

Чавушоглу также выразил соболезнования семье погибшего.

Как сообщал УНИАН, ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro, трансляция теракта транслировалась в сеть.

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Теги: #Новая Зеландия#теракт