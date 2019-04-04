Бойня в Новой Зеландии: подозреваемому предъявили 50 обвинений в убийстве

Подозреваемый должен предстать перед судом Крайстчерча через видеосвязь из Окленда 5 апреля.

28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который подозревается в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч, выдвинули 50 обвинений в убийстве и 39 – в попытке убийства.

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Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на полицию Новой Зеландии.

Подозреваемый должен предстать перед судом Крайстчерча через видеосвязь из Окленда 5 апреля.

Отмечается, что суд запретил СМИ снимать или фотографировать обвиняемого после того, как он отказался от назначенного судом адвоката, вызвав опасения, что таким образом он хочет представлять себя сам и попытается использовать суд как пропагандистскую платформу.

Как сообщал УНИАН, ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro, трансляция преступления транслировалась в сеть. В теракте погибли 50 человек.