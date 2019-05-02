Помпео "настойчиво призвал Россию" прекратить поддержку режима Мадуро в Венесуэле

Госсекретарь США призвал российского коллегу прекратить поддержку режима Мадуро.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что вмешательство России в дела Венесуэлы вредит американо-российским отношениям.

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Как сообщается на сайте Государственного департамента США, телефонный разговор Помпео и Лаврова состоялся 1 мая по поводу ситуации в Венесуэле.

«Государственный секретарь подчеркнул, что вмешательство России и Кубы приводит к дестабилизации в Венесуэле и в двусторонних отношениях США и России», - говорится в сообщении.

По словам Помпео, МИД РФ 30 апреля призвал отказаться от насилия и поддержать возвращение Венесуэлы к стабильности и процветанию.

Помпео «настойчиво призвал Россию прекратить поддержку Николаса Мадуро и присоединиться к другим странам, в частности подавляющему большинству стран Западного полушария, которые добиваются лучшего будущего для народа Венесуэлы», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис.

22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Мадуро вступил на пост главы государства на второй срок.

На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до истечения срока полномочий в 2025 году.

30 апреля Гуайдо сообщил, что начал «заключительную фазу» своего плана по смещению Мадуро.

В то же время власти Венесуэлы заявили, что предотвратила попытку военного переворота.

На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя.а. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году.

30 апреля Гуайдо сообщил, что начал "заключительную фазу" своего плана по смещению Мадуро.

В то же время власти Венесуэлы заявила, что предотвратила попытку военного переворота.