Раненый в Сеуле посол США выписан из больницы

5 марта Марк Липперт получил ножевые ранения лица и руки в результате нападения во время делового завтрака в Сеуле.

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Нападавший – 55-летний мужчина по имени Ким Ки Чен - был задержан силами безопасности на месте преступления.

Перед нападением он, по словам очевидцев, выкрикнул: "Северная и Южная Кореи должны объединиться!"