Раненый в Сеуле посол США выписан из больницы
14:08, 10 марта 2015Мир
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Посол США в Южной Корее Марк Липперт, подвергшийся нападению на прошлой неделе, выписан из больницы в Сеуле.
REUTERS
5 марта Марк Липперт получил ножевые ранения лица и руки в результате нападения во время делового завтрака в Сеуле.
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Нападавший – 55-летний мужчина по имени Ким Ки Чен - был задержан силами безопасности на месте преступления.
Перед нападением он, по словам очевидцев, выкрикнул: "Северная и Южная Кореи должны объединиться!"
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