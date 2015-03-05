Напавший на посла США в Сеуле требовал воссоединения Южной и Северной Кореи (фоторепортаж)

Вооруженный опасной бритвой мужчина, который напал на посла США в Южной Корее Марка Липперта в четверг, требовал, чтобы Пхеньян и Сеул объединились, передает РИА Новости.

Неизвестный, вооружившись опасной бритвой, напал на посла США в Южной Корее Марка Липперта, когда дипломат направлялся на утреннюю встречу в центре Сеула. Посол с сильным кровотечением был направлен в госпиталь, где ему оказали необходимую помощь.

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"Южная и Северная Корея должны воссоединиться", — выкрикнул нападавший во время своей атаки на посла, об этом сообщает агентство Associated Press.

Как уточняет агентство, полиция предоставила информацию о нападавшем, им оказался оказался 55-летний гражданин Южной Кореи по фамилии Ким, он был задержан представителями правопорядка и в настоящий момент находится под стражей.