Во Франции в акциях по случаю 1 мая приняли участие более 150 тысяч человек - СМИ

Во время беспорядков в Париже задержаны 249 человек.

Во Франции в акциях по случаю 1 мая приняли участие 151 тыс. человек, в том числе 16 тыс. в Париже.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.

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Во время беспорядков, по данным префектуры полиции Парижа, в городе 1 мая по состоянию на 16.00 были задержаны 249 человек.

Как сообщал УНИАН, во французском Париже во время первомайских демонстраций произошли короткие стычки между полицией и митингующими.

Неизвестные в капюшонах выкрикивали антиполицейские лозунги, смешиваясь с другими демонстрантами, одетыми в желтые жилеты или теми, кто держит флаги профсоюзов. У правоохранителей также бросали камни. Чтобы контролировать толпу возле парижского вокзала Монпарнас, полиция применила слезоточивый газ.