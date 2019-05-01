В Париже во время первомайских акций произошли столкновения между митингующими и полицией (фоторепортаж, видео)
Во французском Париже во время первомайских демонстраций произошли короткие стычки между полицией и митингующими. 200 человек задержали.
Об этом сообщает Associated Press.
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Неизвестные в капюшонах выкрикивали антиполицейские лозунги, смешиваясь с другими демонстрантами, одетыми в желтые жилеты или теми, кто держит флаги профсоюзов. У правоохранителей также бросали камни. Чтобы контролировать толпу возле парижского вокзала Монпарнас, полиция применила слезоточивый газ.
Накануне первомайских мероприятий французские власти предупреждали о возможных провокациях во время демонстраций. Именно поэтому к охране порядка привлекли 7,4 тысяч полицейских.
Кроме того, французская полиция приказала закрыть более 580 магазинов, ресторанов и кафе на пути демонстрантов. Также не работали некоторые станции метро.