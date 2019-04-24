В Японии отключат ядерные реакторы без антитеррористических систем

Новые системы безопасности должны предоставить возможность охладить ядерные реакторы из удаленной точки доступа.

Японский регулятор атомной энергетики NRA заявил, что будет давать распоряжение отключать любые реакторы, на которых в установленные сроки не будут установлены антитеррористические системы безопасности.

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Как сообщает Reuters, дедлайны по установке на рекаторах систем безопасности наступят в следующем году. Первый дедлайн наступит уже в марте 2020 года, для реактора АЭС Сендай на юго-западе Японии.

Три энергетических компании сообщили NRA, что на десяти реакторах антитеррористические системы могут быть не установлены в срок.

Антитеррористические системы безопасности должны предоставить возможность охладить реакторы из удаленной точки доступа в случае атаки или прочего инцидента в комнате управления.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на Шри-Ланке прогремела серия взрывов, в частности в трех отелях в столице, городе Коломбо («Кингсберри», «Шангри-Ла» и «Синнамон Гранд»), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

По последним данным, в терактах погибли 359 человек. Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная группировка «ИГ».