Взрывы на Шри-Ланке: число погибших возросло до 359

Тем временем, правоохранители задержали еще 18 подозреваемых в причастности к терактам.

Количество погибших в результате терактов в церквях и отелях на Шри-Ланке возросло до 359.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

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По данным портала Ada Derana со ссылкой на местную полицию, правоохранители задержали еще 18 подозреваемых в причастности к терактам, у них изъяли рации и мотоцикл. Накануне сообщалось о 40 задержанных.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на Шри-Ланке прогремела серия взрывов, в частности в трех отелях в столице, городе Коломбо («Кингсберри», «Шангри-Ла» и «Синнамон Гранд»), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

Власти Шри-Ланки назвали взрывы террористическим нападением. Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».

По предварительной информации Посольства Украины в Индии, украинцы не пострадали в результате взрывов.