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Пожар в Нотр-Даме: пчелы, обитавшие под крышей собора, выжили

16:08, 20 апреля 2019
Мир
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Нотр-Дам де Пари \ REUTERS

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Ранее сообщалось, что около 200 тыс. пчел, живущих в ульях на крыше Нотр-Дама, погибли, передает Би-би-си. На самом деле насекомые невредимы и жужжат, сообщил пчеловод собора Николя Жеан.

Он приглядывал за тремя ульями с 2013 года, когда было принято решение их установить в рамках городской инициативы по увеличению популяции пчел в Париже.

Улья расположены над ризницей в южной части собора на расстоянии примерно 30 м ниже уровня основной крыши. По словам Жеана, огонь их не затронул.

Европейские пчелы - в отличие от других разновидностей - остаются со своим ульем при приближении опасности, поедая мед и продолжая защищать пчеломатку.

Конечно, высокие температуры могли бы представлять для них риск, но дым, как пояснил Николя Жеан, их просто опьянил. "Углекислый газ их не убивает, а опьяняет, делает сонными", - сказал он.

Пчеловоды достаточно часто используют дым, чтобы утихомирить насекомых и подобраться к их улью.

"Мне было очень жаль Нотр-Дам, поскольку это такое прекрасное сооружение, - сказал Николя Жеан - Но как же замечательно, что пчелы выжили. Слава богу, что пламя их не достигло, это действительно чудо!"

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Теги: #пожар#пчелы#Нотр-Дам де Пари