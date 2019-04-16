Виновата "дьявольская звезда": астролог назвал причину пожара в Нотр-Даме

Соединение Марса с дьявольской звездой Альдебаран, которая является наряду с Антаресом - осью катастроф, привело к пожару в Соборе Парижской Богоматери, считает астролог.

Известный астролог Влад Росс прокомментировал в Facebook пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Еще вчера он отметил, что тот факт, что Нотр Дам горит - плохой признак для Франции и президента страны Эммануэля Макрона.

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Сегодня астролог выдвинул свою версию, почему Нотр-Дам де Пари сгорел: "Соединение Марса (планеты огня) с дьявольской звездой Альдебаран, которая является наряду с Антаресом - осью катастроф, привело к пожару в Соборе Парижской Богоматери, который сам по себе зажегся и горел!".

Как сообщал УНИАН, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился шпиль собора. Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии, Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня. Сегодня утром пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали.