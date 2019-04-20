"Роснефть" обиделась на Reuters из-за публикации о Венесуэле

Reuters со ссылкой на источники сообщало, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA передает «Роснефти» свои счета-фактуры от продажи нефти.

В российской государственной компании «Роснефть» пообещали добиться «пресечения противоправной деятельности» информационного агентства Reuters на территории России.

Как передает «Радио Свобода», причиной послужило сообщение о том, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти в обход санкций США с помощью российской госкомпании. В «Роснефти» эту информацию назвали «откровенной ложью».

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«Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», – заявили в пресс-службе компании.

Reuters со ссылкой на источники сообщало, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA передает «Роснефти» свои счета-фактуры от продажи нефти. Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, однако российская компания перечисляет деньги немедленно, утверждалось в материале.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против PDVSA, чтобы парализовать экспорт нефти из Венесуэлы и лишить валютных поступлений режим президента Николаса Мадуро, которого США не считают легитимным главой государства.

В марте госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продолжает закупать сырую нефть у PDVSA вопреки американским санкциям. PDVSA, по словам Помпео, стала «персональным банкоматом для режима Мадуро, а также для российских олигархов и клептократов».