США расширили санкции против Венесуэлы

Под действие расширенных американских санкций попали государственный нефтяной концерн PDVSA и еще две венесуэльские компании.

США ввели санкции против 34 нефтяных танкеров венесуэльского государственного нефтяного концерна PDVSA.

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Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Минфина США.

Кроме того, под действие новых ограничительных мер попали также еще две компании и один танкер, что в феврале и марте этого года перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу.

"Куба продолжает получать выгоду от нелегитимного режима Николаса Мадуро и поддерживает его через схемы "нефть для репрессий". Соединенные Штаты остаются приверженными к переходу к демократии в Венесуэле и к привлечению кубинского режима к ответственности за его непосредственное участие в кризисе в Венесуэле", - заявил министр финансов Стивен Мнучін.

Как сообщал УНИАН, США впервые ввели санкции против PDVSA 28 января. Согласно этим ограничениям, Венесуэла может продавать нефть на американском рынке, однако полученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у руководства страны во главе с Мадуро нет.

Зато эти средства будут поступать к поддерживаемому США временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

На этой неделе Национальное учредительное собрание Венесуэлы приняли решение относительно отмены депутатского иммунитета Гуайдо.