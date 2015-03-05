Frankfurter Allgemeine: Литва не хочет продлевать газовый контракт с Россией

Об этом пишет Франц Нестлер в своей статье «Литва не хочет продлевать газовый контракт с Россией», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Литва не шутит: После того, как в прошлом году был открыт собственный терминал СПГ с помпезным названием «Независимость», страна хочет отмежеваться от России. В частности, Балтийское государство не хочет продлевать свой долгосрочный газовый контракт с российской компанией «Газпром». Страна все еще импортирует около 2,5 миллиардов кубических метров газа, но в ноябре Литва открыла гигантский СПГ-терминал. Ожидается, что доступ к мировому рынку СПГ сделает страну менее зависимой от России и разрушит российскую газовую монополию. Нынешний контракт с «Газпромом» закончится до конца 2015 года, далее необходимо проводить переговоры, сообщает Reuters. На данный момент страна на 100 процентов зависит от импорта российского газа, который на 15 процентов дороже, чем средняя цена на газ в Европе.

До сих пор в долгосрочных контрактах на поставки Литва должна была фиксировать количество и цену. Но сейчас страна в более выгодном положении для ведения переговоров: «Ситуация изменилась, теперь у нас есть конкуренция», сказал Далюс Мисюнас, председатель государственного энергетического гиганта «Lietuvos Energija». «Мы больше не чувствуем себя заложниками, когда говорим о новом контракте с «Газпромом», добавил Мисюнас. До сих пор, страна постоянно заключала 10-летние контракты с Газпромом.

В прошлом году, не только был открыт СПГ-терминал «Независимость», но и в августе страна подписала пятилетний контракт с норвежской компанией «Statoil» на поставку 540 миллионов кубических метров СПГ в год - это, по крайней мере, одна пятая годового потребления. «Statoil» хотела бы экспортировать больше, но не может из-за существующих контрактов на поставки с другими клиентами и ограниченных возможностей терминалов для сжижения. Пропускная способность СПГ-терминала составляет от 4 до 5 млрд кубометров в год, таким образом можно было бы покрыть потребности балтийских соседей, Латвии и Эстонии.

«Если учесть все обстоятельства, целесообразно говорить о контрактах на поставки на год или несколько лет. Мы не можем рисковать и заключать с «Газпромом» долгосрочный контракт о поставках с фиксированными ценами», сказал Мисюнас. Он также сообщил, что Литва в будущем может также покупать газ из Польши и Латвии. Страны планируют строительство трубопровода, которое должно быть завершено в 2019 году. Кроме того, Литва также рассматривает возможность импорта сжиженного природного газа из США.

Независимо от всех политических соображений, и того, захочет ли Литва стать более независимой от России, для балтийской страны очень важен вопрос цены. СПГ примерно на 20 процентов дороже, чем традиционный газ. Из-за плохих контрактов с Россией, и СПГ, и традиционный газ обходятся Литве одинаково дорого. Поэтому, не исключено, что Литва просто хочет договориться о более выгодном контракте. «Газпром» в настоящее время все еще в более сильной позиции на переговорах: К концу года Литва, по всей вероятности, вряд ли сможет найти других поставщиков СПГ – поэтому, она и дальше будет зависеть от российского газа. И то, что «Газпром» легко может ограничить поставки, хорошо видно на примере Украины.