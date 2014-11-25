Появились фото разрушенных улиц Фергюсона (фото)

Улицы города патрулирует Национальная Гвардия США и полиция. Местные жители пытаются убрать обломки.

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Напомним, 9 августа в американском городе Фергюсон, штат Миссури, полицейский Даррен Уилсон застрелил 18-летнего темнокожего Майкла Брауна, который не был вооружен. Инцидент вызвал стихийные акции протеста и массовые беспорядки.

Сегодня ранее жюри присяжных признало Уилсона невиновным, после чего в городе снова начались столкновения.