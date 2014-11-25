Появились фото разрушенных улиц Фергюсона (фото)
18:44, 25 ноября 2014Мир
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После протестов и столкновений с полицией в американском городе остались десятки сгоревших автомобилей и разрушенные дома.
REUTERS
Улицы города патрулирует Национальная Гвардия США и полиция. Местные жители пытаются убрать обломки.
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Напомним, 9 августа в американском городе Фергюсон, штат Миссури, полицейский Даррен Уилсон застрелил 18-летнего темнокожего Майкла Брауна, который не был вооружен. Инцидент вызвал стихийные акции протеста и массовые беспорядки.
Сегодня ранее жюри присяжных признало Уилсона невиновным, после чего в городе снова начались столкновения.
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