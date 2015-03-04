Financial Times: стратегия выживания Путина – это ложь и насилие

В статье Гидеона Рахмана под названием «Стратегия выживания Путина – это ложь и насилие», опубликованной в британской газете Financial Times, пишется о том, что президент России Владимир Путин любит обвинять украинские власти в фашизме. Но именно нагнетаемый Путиным агрессивный и жалеющий себя национализм, в сочетании с преследованиями, а теперь и убийством его внутренних противников, сильно напоминает политику России и Германии в 1930-е годы.

Никто из посторонних не может знать наверняка, отдавал ли Путин приказ убить Бориса Немцова, лидера оппозиции, которого застрелили недалеко от Кремля. Но президент России и его помощники, несомненно, создали атмосферу националистической паранойи, в которой это убийство стало возможным. Государственное телевидение неоднократно называло Немцова, критиковавшего войну России в Украине, «предателем».

Всего за несколько дней до своей смерти, в интервью одной из российских газет Немцов сказал: «Я боюсь, что Путин убьет меня». И этот страх вполне можно было понять, поскольку критики президента имеют привычку погибать. Среди них была и автор журналистских расследований Ана Политковская, убитая в Москве в 2006 году; и бывший российский агент Александр Литвиненко, отравленный в том же году в Лондоне.

Расследование смерти Литвиненко сейчас проходит в Лондоне. Выступая на его открытии, Бен Эммерсон утверждал, что «след полония», которым был отравлен Литвиненко, «ведет…прямо к двери кабинета Владимира Путина». Андрей Луговой, которого обвиняют в совершении убийства, не был экстрадирован в Великобританию. Вместо этого его избрали депутатом российского парламента.

Учитывая эти ужасные обстоятельства, невозможно поверить в серьезность расследования убийства Немцова, которое проводит правительство Путина. Применить насилие, а затем лгать об этом – это стало привычной практикой для путинского Кремля – от восточной Украины до московских улиц.

Обеспечивая прикрытие и создавая альтернативную реальность, путинская ложь демонстрирует его безнаказанность. Те, кто верит в лживые заявления Путина, либо признают его власть, либо показывают свою собственную глупость. Оба варианта приемлемы для Кремля.

Убийство Немцова вполне вписывается в динамику последних противозаконных действий России. В прошлом году она силой присоединила к себе Крым, являвшийся частью соседней страны. Она обеспечивает оружием повстанцев на востоке Украины, которые сбили гражданский авиалайнер с 298 людьми на борту. Она нарушает дипломатические договоренности и соглашения о прекращении огня. Она хвастливо выставляет напоказ свой ядерный арсенал и направляет ядерные бомбардировщики в зону Ла-Манша. Тех россиян, которые отваживаются протестовать, обливают грязью – а теперь и убивают.

Путин убедил большую часть российской общественности и некоторых иностранных апологетов в том, что его действия вполне оправданы законной защитой национальных интересов. На самом деле, о чем неоднократно говорили его критики, такие, как Немцов, мотивация у Путина носит намного более узкий характер – он просто стремится выжить и сохранить власть.

Примерно два года назад тысячи демонстрантов прошли по улицам Москвы, протестуя против фальсификаций во время выборов, организованных партией Владимира Путина «Единая Россия». На одном из транспарантов, который несли участники марша, я увидел лозунг «Путин = Каддафи». Это было провокационное сравнение, если вспомнить печальную участь ливийского диктатора.

Страх Путина потерять власть усилила революция в Украине в прошлом году. Его решимость не допустить подобной «цветной революции» в Москве и спасти собственную шкуру красной нитью проходит по всем его действиям. Противостояние с Западом из-за Украины повысило его рейтинги популярности и стало прикрытием для подавления оппозиции. Наверняка не случайно то, что Немцов был убит за несколько дней до проведения протестного марша в Москве. Убийство Немцова еще больше снижает вероятность весьма рискованного для Путина добровольного ухода из Кремля.

Ложь и насилие правительства Путина должны теперь привести к повторной оценке ситуации. Путин показал, что он представляет угрозу для своего собственного народа и соседних стран. Было бы разумно предположить, что он также представляет угрозу и для Запада.

Усилия, направленные на диалог с российским лидером в основном оказываются бесполезными. Запад должен сосредоточиться на сдерживании России – как раньше он сдерживал Советский Союз. Это должно означать увеличение экономической помощи Украине. Это должно означать увеличение военных расходов и расширение присутствия НАТО в Польше и странах Балтии. И это должно означать ужесточение экономических санкций в отношении России, нацеленных, в частности, на правящую элиту.

Кремль будет называть все это «русофобией». Но, как мне кажется, это очень далеко от истины. За последнее десятилетие я встречался со многими людьми, которые произвели на меня глубокое впечатление, и многие из них были русскими, в том числе и сам Немцов. Чтобы россиянин решился играть значимую роль в противостоянии с Путиным, от него требуется большое мужество и интеллектуальное упрямство, которые внушают благоговейный трепет – особенно если ты живешь в такой безопасной и законопослушной стране, как Британия.

Борис Немцов заплатил за свою смелость своей жизнью. Но в интервью Financial Times, которое он дал незадолго до своей смерти, он очертил путь вперед: «Путин лжет. Но он не может скрывать свою ложь вечно… Нам необходимо здоровое терпение».