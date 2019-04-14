В результате боевых действий в Ливии более 120 человек погибли, свыше 500 - ранены

С начала конфликта свои жилища были вынуждены покинуть более 13,5 тыс. человек.

С начала боевых действий между силами "Ливийской национальной армии" (ЛНА) генерала Халифы Хафтара и вооруженными формированиями, подконтрольными правительству национального единства Ливии в Триполи, погиб уже 121 человек.

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, 561 человек в результате боевых действий получил ранения.

ВОЗ направляет медицинские товары и увеличивает количество своих сотрудников в Триполи. В Организации осудили неоднократные нападения на медицинских работников и транспортные средства, которые произошли во время боевых действий.

По данным офиса ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), с начала конфликта свои жилища были вынуждены покинуть более 13,5 тыс. человек, более 900 человек сейчас живут в приютах.

Кроме боевых действий на местах, каждая сторона начала ежедневные воздушные удары, они обвиняют друг друга в атаках на гражданских лиц. Силы Хафтара не реагируют на международные призывы прекратить наступление на подконтрольные правительству силы.

Как сообщалось, 4 апреля ЛНА начала наступление на Триполи, где расположен международно признанное правительство страны. В ответ верные правительству войска начали операцию "Вулкан гнева".

Напомним, что в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны расположено сформированное при поддержке ООН правительство национального единства. В то же время на востоке, в городе Тобрук, размещается парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на "Ливийскую национальную армию" во главе с Хафтаром.

Сам Хафтар получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые с помощью ЛНА стремятся победить ливийских исламистов.