Наблюдал за арестом хозяина: стала известна судьба кота Ассанжа (видео)

Подчеркивается, что основатель WikiLeaks и его кот воссоединяется на свободе.

Wikileaks рассказал о судьбе кота Джулиана Ассанжа, оставшегося без хозяина.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте портала разоблачений.

«Мы можем подтвердить, что кот Ассанжа в безопасности. Они воссоединятся на свободе», — отмечается в записи. Твит сопровождается роликом, на котором кот сидит перед телевизором и смотрит момент задержания своего владельца.

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Уточняется, что основатель Wikileaks еще в октябре 2018 года попросил своих адвокатов присмотреть за животным. Тогда Ассанж подал в суд на посольство Эквадора после того, как дипмиссия предъявила требования к его поведению. В частности, от него потребовали заботиться о своем коте, а также следить за собой.

11 апреля Ассанжа арестовала британская полиция. Сообщалось, что стражей порядка пригласил в здание дипломатической миссии посол Эквадора.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange#NoExtraditionpic.twitter.com/zSo8RfXXc9 — WikiLeaks (@wikileaks) April 13, 2019

В ноябре 2018 года сообщалось, что Ассанж вынужденно отдал своего кота Мичи родственникам. «Эквадор пригрозил посадить кота Ассанжа в клетку. Оскорбленный угрозой, он попросил своих адвокатов забрать его в безопасное место», — рассказала тогда редактор сайта Justice 4 Assange Ханна Йонассон.