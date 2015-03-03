Россия и Беларусь намерены создать единое визовое пространство – Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Утвержден также ряд других соглашений по миграционным вопросам, главным образом, по техническим аспектам взаимодействия профильных ведомств. Условились продолжить работу по созданию единого визового пространства. В этих целях имеется в виду подготовить соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам зарубежных государств», - сказал Путин.

Читайте такжеКитай предпочел инвестировать не в Россию, а в Казахстан и Беларусь

По его словам, сегодня внесены изменения в соглашение об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства. Кроме того, срок рассмотрения заявлений граждан РФ и Беларуси на получение вида на жительство не будет превышать трех месяцев, заверил Путин.

Напомним, в конце прошлого года УНИАН сообщал, что президент Беларуси поставил задачу правительству снизить экономическую зависимость от России.