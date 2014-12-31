Президент Беларуси поставил задачу снизить зависимость от России

Об этом он заявил представляя нового премьер-министра страны Андрея Кобякова, сообщает радио "Свобода". "Мы не можем себе позволить зависеть только от одного или полутора рынков. Да, Россия наши братья, наши друзья, но вы видите, как они себя ведут. Поэтому нам обязательно нужна диверсификация, чего бы это нам не стоило. И вы на меня не обижайтесь: за это спрос будет жесточайший", - заявил Александр Лукашенко.

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Рассказывая о своем последнем разговоре с Владимиром Путиным во время саммита ЕАЭС в Москве, президент Беларуси описал его как жесткий, но деловой.

Описывая отношение российских производителей к белорусским, Александр Лукашенко назвал их "бандитскими". "Они не могут с нами конкурировать ни по цене, ни по качеству, ни по нашей организованности. Поэтому и применяют административный, а часто и просто бандитский ресурс", - заявил он.

Напомним, 26 декабря стало известно, что Беларусь выставила России счет за молочные продукты в долларах. Теперь Россия будет платить за белорусское молоко на 10% больше.