Wall Street Journal: Польша рада заробитчанам из Украины, но это может измениться

Если польская экономическая динамика изменится, антиукраинские голоса станут звучать громче.

Четыре с половиной года назад Марина Каралоп упаковала вещи и переехала из Украины в Польшу. За это время такой же путь сделали около двух миллионов других украинцев. И это самая большая волна миграции в Евросоюз за последние годы. Правительство Польши отказывается выполнять квоты союза на прием беженцев из Сирии, Афганистана и Эритреи, чье массовое прибытие изменило европейскую политику, дав импульс популистским партиям на континенте.

В то же время, как пишет Wall Street Journal, Варшава принимает украинцев, ищущих лучшей жизни после вторжения России в Украину в 2014 году.

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«Я вижу свое будущее здесь. Здесь спокойно, комфортно, мне все нравится», - говорит 40-летняя Каралоп, которая вместе с мужем руководит агентством по трудоустройству в Варшаве. Их бизнес помогает трудоустроиться другим украинцам. 14-летняя дочь супругов свободно разговаривает на польском языке и ходит в местную школу.

«Самая большая причина, почему мы здесь – это будущее нашего ребенка. В Польше все дороги будут открыты для нее», - сказала Каралоп.

Польша в 2017 году выдала больше разрешений на проживание, чем любая другая страна ЕС. И 86% этих документов получили именно украинцы. В целом на них приходится 18,7% иммигрантов во всем ЕС. Этот приток провоцирует демографические изменения, которые будут иметь долгосрочное влияние на Польшу. Страна с населением 38 миллионов человек фактически не имела этнических меньшинств со времен Второй мировой войны, после которой большая еврейская община на польской территории массово уничтожалась нацистами. Восточная граница Польши переместился на запад. Таким образом, регионы, населенные белорусами и украинцами, были исключены.

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Однако, поток людей на запад бросает вызов Украине. Массовая эмиграция стала также темой нынешней избирательной кампании. Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко перед первым туром называла эмиграцию второй крупнейшей угрозой для страны после военной агрессии России. Большинство кандидатов соглашались, что украинских работников нужно как-то вернуть домой. Но этого не произойдет, пока экономика страны не начнет расти более быстрыми темпами.

Польша тоже страдает от нехватки работников. Польский консервативное правительство отдает предпочтение украинцам, потому что они христиане, а не мусульмане, как беженцы из Сирии и Афганистана.

«В Польше существует общий консенсус, что мы не хотим иммиграции в стиле постколониального Запада», - сказал бывший спикер парламента и экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Люди думают, что христиане – это нормально, а нехристиане – нет. Христиане ассимилируют, а люди с другой верой – нет. Все просто», - добавил он.

Много польских политиков и чиновников любят указывать на совместную историю и тесные связи между Украиной и Польшей в культурной сфере, на сходство между языками и в кулинарных традициях. Речь Посполитая включала большую часть украинской и белорусской территории до конца 18 века. А довоенная Польская Республика включала нынешние западные украинские регионы.

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«В Польше есть традиция жить вместе с украинцами и белорусами», - говорит директор Польского института международных дел Славомир Дебский.

«Традиция моноэтнической Польши относительно новая. У нее два главных авторы – Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Люди в Польше понимают инстинктивно, что эти культуры могут мирно жить вместе без конфликтов», - добавил он.

Польский депутат Томаш Жимковский соглашается: «Различия между нашими культурами очень небольшие. А корни наших народов переплетены».

Но общая история имеет также и множество кровавых страниц. Издание напоминает об украинских восстаниях против польских феодалов, которые отражены в украинской литературе, а также противостояние между польскими и украинскими националистами во время Второй мировой войны.

Бывший польский депутат Кшиштоф Боск, который теперь занимает должность вице-президента «Национального движения» - правой партии, выступающей против иммиграции — подчеркивает, что историческое наследие требует прекращения украинской иммиграции в Польшу.

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«Это исторический факт, что у нас когда-то было большое украинское меньшинство. И в некоторых регионах украинцы были большинством. Но общих традиций не было. И напряжение было очень большое. Именно поэтому мы сегодня два отдельных народа», - сказал Босак.

Отношения между официальным Киевом и Варшавой сегодня хорошие. Но между ними все равно существует определенное напряжение из-за различных взглядов на прошлое. Москва же пытается использовать это, чтобы вбить клин между соседями.

«Количество людей в Польше с позитивным отношением к Украине сильно сократилось за последние годы. Может оказаться, что принятие украинских мигрантов было временным. Если экономическая динамика в Польше изменится, антиукраинские голоса станут громче», - сказал историк Петр Тыма, который возглавляет Союз украинцев в Польше.