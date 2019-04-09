Японский истребитель исчез с радаров над Тихим океаном

В истребителе находился один пилот.

Истребитель вооруженных сил Японии F-35A исчез с радаров недалеко от японского города Мисава в префектуре Аомори над Тихим океаном.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на агентство NHK. Инцидент произошел в 21:27 по местному времени. Истребитель исчез в 135 км на восток от города, где расположена база. Известно, что в самолете находился один пилот.

Силы самообороны Японии проверяют информацию о пропаже самолета и начали поиски. К месту возможного падения истребителя отправились два патрульных морских судна.