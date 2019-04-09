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Японский истребитель исчез с радаров над Тихим океаном

17:26, 09 апреля 2019
Мир
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В истребителе находился один пилот \ military.com

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на агентство NHK. Инцидент произошел в 21:27 по местному времени. Истребитель исчез в 135 км на восток от города, где расположена база. Известно, что в самолете находился один пилот.

Силы самообороны Японии проверяют информацию о пропаже самолета и начали поиски. К месту возможного падения истребителя отправились два патрульных морских судна.

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Теги: #Япония#истребитель