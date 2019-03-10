Индийская армия сбила пакистанский беспилотник

27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, отношения между странами накалились.

Индийские военные сбили в пограничном штате Раджастхан пакистанский беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.

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Об этом сообщает The Indian Express, ссылаясь на заявление индийских ВС. Отмечается, что контакт произошел около 7:30 вечера.

Пакистанский аппарат, как утверждается, пересек границу и был перехвачен до того, как смог продвинуться вглубь индийской территории.

Отмечается, что 27 февраля Индия сбила другой пакистанский беспилотник возле границы, в штате Гуджарат.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны, и захватил индийского пилота. В Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире - погибли двое пилотов и гражданский.

Отношения между ядерными странами серьезно обострились.