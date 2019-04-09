ЕСПЧ обязал РФ выплатить Навальному более 22 тысяч евро за десять месяцев домашнего ареста
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному более 22 тысяч евро.
Об этом сообщается в решении на сайте ЕСПЧ.
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Навальный получит 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и 2,7 тысячи евро судебных издержек. Сам Навальный требовал компенсацию в размере 100 тысяч евро.
Суд посчитал незаконным 10-месячный арест Навального в 2014 году. В ЕСПЧ считают, что Россия нарушила право Навального на свободу и личную неприкосновенность, а также право на свободу собраний и объединений.
В решении суда говорится, что Навальный подвергся преследованию как известный политический активист. Политика поместили под домашний арест, чтобы ограничить его общественную деятельность и посещение мероприятий, считает суд. Целью преследование было подавление политического плюрализма.
Победа. Только что Европейский суд признал, что домашний арест, под которым я провёл год в 2014 году был незаконным. Нарушены статьи Конвенции по правам человека: 5 (незаконное лишение свободы), 10 (право на свободу мнения), 18 (политический мотив). Поздравляю нашу юридическую команду и всех честных людей, поддерживавших нас. Уверен, что это решение будет иметь важные последствия для тех в России, кто подвергается такому беззаконию постоянно.