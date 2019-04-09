ЕСПЧ обязал РФ выплатить Навальному более 22 тысяч евро за десять месяцев домашнего ареста

В ЕСПЧ считают, что Россия нарушила право Навального на свободу и личную неприкосновенность, а также право на свободу собраний и объединений.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному более 22 тысяч евро.

Об этом сообщается в решении на сайте ЕСПЧ.

Читайте такжеРоссийскому оппозиционеру Навальному запретили выезд за границу

Навальный получит 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и 2,7 тысячи евро судебных издержек. Сам Навальный требовал компенсацию в размере 100 тысяч евро.

Суд посчитал незаконным 10-месячный арест Навального в 2014 году. В ЕСПЧ считают, что Россия нарушила право Навального на свободу и личную неприкосновенность, а также право на свободу собраний и объединений.

В решении суда говорится, что Навальный подвергся преследованию как известный политический активист. Политика поместили под домашний арест, чтобы ограничить его общественную деятельность и посещение мероприятий, считает суд. Целью преследование было подавление политического плюрализма.