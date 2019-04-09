ЕСПЧ обязал РФ выплатить Навальному более 22 тысяч евро за десять месяцев домашнего ареста

12:31, 09 апреля 2019
Мир
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Алексей Навальный / фото REUTERS

Об этом сообщается в решении на сайте ЕСПЧ.

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Навальный получит 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и 2,7 тысячи евро судебных издержек. Сам Навальный требовал компенсацию в размере 100 тысяч евро.

Суд посчитал незаконным 10-месячный арест Навального в 2014 году. В ЕСПЧ считают, что Россия нарушила право Навального на свободу и личную неприкосновенность, а также право на свободу собраний и объединений.

В решении суда говорится, что Навальный подвергся преследованию как известный политический активист. Политика поместили под домашний арест, чтобы ограничить его общественную деятельность и посещение мероприятий, считает суд. Целью преследование было подавление политического плюрализма.

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Теги: #Навальный#ЕСПЧ#арест Навального#Алексей Навальный