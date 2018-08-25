Российского оппозиционера Навального задержали в Москве
16:39, 25 августа 2018Мир
208 0
По информации пресс-секретаря политика, причина задержания пока неизвестна.
Алексей Навальный / REUTERS
В Москве сотрудники полиции задержали российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в микроблоге Twitter.
Читайте такжеВ Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы
Согласно информации, это произошло около часа дня.
По ее словам, Навального остановили у подъезда, отобрали телефон. Причины задержания полицейские не назвали.
Ранее сегодня Навальный в своем Twitter анонсировал важную прямую трансляцию, которая должна была состояться в 13:00, в которой он собирался озвучить несколько "крутых объявлений".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter