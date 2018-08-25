Российского оппозиционера Навального задержали в Москве

По информации пресс-секретаря политика, причина задержания пока неизвестна.

В Москве сотрудники полиции задержали российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в микроблоге Twitter.

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Согласно информации, это произошло около часа дня.

По ее словам, Навального остановили у подъезда, отобрали телефон. Причины задержания полицейские не назвали.

Ранее сегодня Навальный в своем Twitter анонсировал важную прямую трансляцию, которая должна была состояться в 13:00, в которой он собирался озвучить несколько "крутых объявлений".