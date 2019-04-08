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Американская гимнастка сломала обе ноги после неудачного сальто: шокирующее видео (18+)

17:55, 08 апреля 2019
Мир
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Американка Сэм Кэрио была вынуждена оставить гимнастику после страшной травмы / Instagram - sam_cerio

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Как сообшает TalkSPort, спортсменка, представлявшая Обернский университет, неудачно приземлилась после сальто. Видео инцидента опубликовано в сети.

Просмотр видео не рекомендуется детям и людям с неустойчивой психикой.

Предполагается, что Кэрио получила переломы обеих ног и вывихи коленей, но степень ее травм неизвестна.

Позже девушка объявила в Instagram, что уходит из спорта.

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка Елена Пидгрушная досрочно завершила выступления в нынешнем сезоне из-за травмы.

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Теги: #США#гимнастика#травма