Американская гимнастка сломала обе ноги после неудачного сальто: шокирующее видео (18+)
17:55, 08 апреля 2019Мир
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Позже девушка объявила в Instagram, что уходит из спорта.
Американка Сэм Кэрио была вынуждена оставить гимнастику после страшной травмы / Instagram - sam_cerio
Американская гимнастка Сэм Кэрио сломала обе ноги в результате трагического происшествия на соревнованиях в штате Луизиана.
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Как сообшает TalkSPort, спортсменка, представлявшая Обернский университет, неудачно приземлилась после сальто. Видео инцидента опубликовано в сети.
Просмотр видео не рекомендуется детям и людям с неустойчивой психикой.
Предполагается, что Кэрио получила переломы обеих ног и вывихи коленей, но степень ее травм неизвестна.
Позже девушка объявила в Instagram, что уходит из спорта.
Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка Елена Пидгрушная досрочно завершила выступления в нынешнем сезоне из-за травмы.
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