Украинка Пидгрушная досрочно закончила сезон из-за травмы

32-летняя биатлонистка больше не выйдет на старт в этом сезоне.

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная досрочно завершила выступления в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Решение было принято спортсменкой на основании результатов комплексного медицинского обследования, которое прошла Пидгрушная на прошлой неделе в Киеве. Врачи поставили биатлонистке диагноз «острая стадия миокардита – воспаления сердечной мышцы». В результате УЗИ, а после и МРТ подтвердили диагноз, который исключает продолжение выступлений в текущем сезоне.

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На данный момент Пидгрушная идет второй среди украинок в общем зачете Кубка мира, занимая 36-ю позицию в рейтинге.

Отметим, что в текущем сезоне 32-летняя Пидгрушная из-за проблем со здоровьем сошла с дистанции во время спринта в Антхольце, а также не финишировала в гонке преследования в Хохфильцене. В Рупольдинге украинка и вовсе показала худший результат в карьере в спринте.

В начале декабря сама Елена заявляла, что последние два года у нее наблюдается серьезный спад. В прошлом сезоне Пидгрушная также имела постоянные проблемы со здоровьем, из-за чего пропустила Олимпийские игры в Пхенчхане.

Елена Пидгрушная является олимпийской чемпионкой Игр в Сочи в 2014 году, где являлась капитаном женской эстафетной команды Украины.