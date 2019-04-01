Gazeta Wyborcza: Латвия ждет «зеленых человечков» России

В случае вторжения страна способна сдерживать агрессора два дня, за которые союзники по НАТО должны прийти на помощь.

Старшая часть русского меньшинства мечтает о том, чтобы в Латвию вошла «их армия». Появление в балтийской стране «зеленых человечков» их бы утешило. Но такой сценарий, скорее всего, нереален. Большинство молодых этнических русских в стране отвергают такие взгляды.

В целом в Латвии, в которой живет почти два миллиона человек, каждый третий относится к русскому национальному меньшинству. В Риге этот процент еще больший. В столице больше половины жителей говорят на русском, пишет Gazeta Wyborcza. Но не стоит искать русскоязычные названия на рижских улицах. Надписей кириллицей на правительственных ведомствах тоже нет. Государство говорит со своими жителями исключительно на латвийском языке.

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Те, кто не владеют им, не могут заполнить самостоятельно бумаги, не откроют собственную фирму, не смогут подать заявление на получение льгот. Попытка придать русскому языку статус государственного в Латвии на референдуме несколько лет назад провалилась.

«У нас над латышами есть определенное преимущество, потому что мы разговариваем минимум на двух языках. Но они не относятся к нам как к равным», - говорит русскоязычная студентка Лаура. Ее друзья и знакомые разговаривают исключительно на русском. Но девушка жалуется, что в магазине в центре города, где она работает две недели, латвийцы смотрят на нее искоса, когда она отвечает им на русском.

«Несколько раз слышала от клиентов, что я оккупант. И на языке оккупанта они говорить не будут. То же самое в университете. Как только кто-то видит, что я пишу в телефоне кириллицей, со мной перестают разговаривать. Думаю уехать из Латвии, потому что государство нам ничего не дает», - говорит Лаура, признавая, однако, что главная причина ее решения – это низкий заработок.

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За свою работу девушка получает 2,5 евро в час. В месяц получается 430 евро, что равняется минимальной зарплате в Латвии. Бывший президент литовского государственного телеканала Иварс Белте пояснил, что страхи относительно лояльности многочисленного русского меньшинства появились со дня обретения независимости в 1991 году. После того, как Кремль аннексировал украинский Крым в 2014-м, они только усилились.

«Часть старшего поколения мечтает о том, чтобы в страну вошла «их армия». Они бы обрадовались присутствия «зеленых человечков». Но это маловероятно. Большинство россиян так не думают», - говорит Белте.

Чтобы успокоить настроения, связанные с возможным российским вторжением, армия Латвии организовала в прошлом году закрытый семинар для журналистов.

«Убедили меня, что у нас есть умная стратегия на случай атаки, которая позволит нам защищать Ригу два дня. За это время на место должны прибыть наши союзники по НАТО. Раньше я думал, что у нас нет никакого обдуманного плана на случай вторжения. К счастью, это не так», - пояснил Белте.