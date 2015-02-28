Обама: США осуждают жестокое убийство Бориса Немцова
12:12, 28 февраля 2015Мир
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Президент США Барак Обама осудил жестокое убийство российского политика Бориса Немцова.
REUTERS
"Наши искренние соболезнования семье Немцова и россиянам, которые потеряли одного из самых преданных защитников их прав",- говорится в заявлении президента США.
Обама заявляет, что восхищался бесстрашной приверженностью Немцова борьбе с коррупцией в России.
"Немцов был неутомимым защитником своей страны, отстаивавшим для своих сограждан права, которые вправе иметь все люди. Мы призываем российское правительство провести незамедлительное, беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств убийства Немцова", - подчеркивает глава Белого Дома.
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