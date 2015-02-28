Обама: США осуждают жестокое убийство Бориса Немцова

"Наши искренние соболезнования семье Немцова и россиянам, которые потеряли одного из самых преданных защитников их прав",- говорится в заявлении президента США.

Обама заявляет, что восхищался бесстрашной приверженностью Немцова борьбе с коррупцией в России.

"Немцов был неутомимым защитником своей страны, отстаивавшим для своих сограждан права, которые вправе иметь все люди. Мы призываем российское правительство провести незамедлительное, беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств убийства Немцова", - подчеркивает глава Белого Дома.