Джонсон заявил о «смерти» сделки Мэй по Brexit
14:32, 28 марта 2019Мир
103 0
Джонсон в разговоре с друзьями прокомментировал обещание Мэй уйти с поста премьера в случае, если парламент одобрит ее сделку по Brexit.
Борис Джонсон / REUTERS
Экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что сделка британского премьера Терезы Мэй «мертва».
По данным издания Evening Standart, такими словами Джонсон в разговоре с друзьями прокомментировал обещание Мэй уйти с поста премьера в случае, если парламент одобрит ее сделку по Brexit.
Читайте такжеМэй заявила о готовности покинуть пост премьер-министра Великобритании - СМИ
«Она [сделка] все равно мертва», — сказал Джонсон.
Джонсон покинул свой пост, когда Мэй представила свой вариант сделки по Brexit: он, как и некоторые другие консервативные политики, посчитал, что документ не соответствует изначальным целям выхода Британии из состава Европейского союза.
Ранее сообщалось, что британские депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выход Британии из ЕС - все о Brexit