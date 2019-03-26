Британский парламент будет голосовать за альтернативы Brexit

Палата общин проведет голосование по определению собственного пути выхода страны из Евросоюза.

Британский парламент определит свой путь решения кризиса вокруг выхода страны из Евросоюза.

Поздно вечером в понедельник, 25 марта, 329 депутатов Палаты общин поддержали инициативу провести голосование относительно альтернатив Brexit. Против этого выступили 302 парламентария. Голосования относительно решения, которое не будет иметь обязывающего характера для правительства страны состоится 27 марта. Об этом пишет DW.

Среди предложений, за которые будет голосовать парламент, рассматривается полный отказ от Brexit, проведение повторного референдума относительно дальнейшей судьбы страны, поддержка соглашения правительства с ЕС. Также будут рассматриваться варианты "жесткого" выхода, а также соглашение "Norway plus", которое позволит Великобритании остаться в едином рынке ЕС.

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Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин поздравил депутатов с усилением контроля над выходом страны из ЕС и назвал подход правительства к Brexit "полной неудачей".

Британское правительство раскритиковал намерение парламента провести голосование по альтернативным вариантам Brexit. Он предупредил, что "любые рассматриваемые варианты должны быть результативными в переговорах с ЕС". Министерство по вопросам выхода страны из Евросоюза назвало этот шаг "опасным прецедентом", что нарушает баланс "между нашими демократическими институтами".

Представитель Европарламента на переговорах по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что голосование британского парламента стало возможностью построить межпартийное сотрудничество, что приведет к усилению политических переговоров и "более тесным отношениям в будущем".

После голосования в Палате общин три члена британского правительства подали в отставку. Заместитель министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Ричард Харрингтон объявил в Twitter, что уходит со своего поста, обвинив правительство в том, что оно играет в рулетку с судьбой населения. Кроме него, в отставку ушли заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и парламентский заместитель министра здравоохранения Стив Брайн.