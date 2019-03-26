Пожар в торговом центре Баку: СМИ сообщают о 10 пострадавших
13:14, 26 марта 2019Мир
19 0
МЧС Азербайджана сообщило об эвакуации работников из здания.
Крупный пожар возник утром 26 марта / gapp.az
В результате пожара в торговом центре в столице Азербайджана Баку пострадали 10 человек.
Читайте такжеВ Баку горит ТЦ: огонь охватил четыре этажа, есть пострадавший (фото, видео)
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков. По сообщению, они отравились продуктами горения.
Крупный пожар возник утром 26 марта в торговом центре в районе Низами в Баку.
МЧС Азербайджана сообщило об эвакуации работников из здания.
Как сообщает радио Свобода, пожарные пытаются потушить огонь, охвативший верхние этажи 5-этажного здания.
К тушению пожара привлекли два вертолета / gapp.az
К тушению пожара привлекли два вертолета.
На месте пожара находятся представители местной власти и руководители полиции.
Причины пожара пока неизвестны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter