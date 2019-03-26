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Пожар в торговом центре Баку: СМИ сообщают о 10 пострадавших

13:14, 26 марта 2019
Мир
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Крупный пожар возник утром 26 марта / gapp.az

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Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков. По сообщению, они отравились продуктами горения.

Крупный пожар возник утром 26 марта в торговом центре в районе Низами в Баку.

МЧС Азербайджана сообщило об эвакуации работников из здания.

Как сообщает радио Свобода, пожарные пытаются потушить огонь, охвативший верхние этажи 5-этажного здания.

К тушению пожара привлекли два вертолета / gapp.az

К тушению пожара привлекли два вертолета.

На месте пожара находятся представители местной власти и руководители полиции.

Причины пожара пока неизвестны.

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Теги: #пожар#Азербайджан