Пожар в торговом центре Баку: СМИ сообщают о 10 пострадавших

МЧС Азербайджана сообщило об эвакуации работников из здания.

В результате пожара в торговом центре в столице Азербайджана Баку пострадали 10 человек.

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Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков. По сообщению, они отравились продуктами горения.

Крупный пожар возник утром 26 марта в торговом центре в районе Низами в Баку.

МЧС Азербайджана сообщило об эвакуации работников из здания.

Как сообщает радио Свобода, пожарные пытаются потушить огонь, охвативший верхние этажи 5-этажного здания.

К тушению пожара привлекли два вертолета.

На месте пожара находятся представители местной власти и руководители полиции.

Причины пожара пока неизвестны.