Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие 40,5 тысяч демонстрантов

Глава МИД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что благодаря усилению мер безопасности акция прошла нормально.

Во Франции в акции «желтых жилетов» сегодня приняли участие 40,5 тыс. демонстрантов, в том числе 5 тыс. в Париже.

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Об этом заявил глава МИД Франции Кристоф Кастанер, сообщает телеканал BFMTV. Он отметил, что благодаря усилению мер безопасности акция прошла нормально.

По словам Кастанера, правоохранителям удалось обеспечить порядок и избежать насилия.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Франции прошла 19-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

В Париже во время акции были задержаны 70 человек.

Волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища топлива и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро.

Однако, несмотря на уступки со стороны властей, "желтые жилеты" решили продолжать акции.