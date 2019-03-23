В Париже во время протестов "желтых жилетов" задержали уже более 30 человек (фоторепортаж)

Полиция также провела более 2 тысяч проверок граждан и выписала несколько штрафов.

Полиция Парижа задержала 31 человека в связи с 19-й волной протестов "желтых жилетов" в первой половине дня в субботу.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

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Полиция также провела более 2 тысяч проверок граждан и выписала несколько штрафов.

Большая акция "желтых жилетов" по согласованному маршруту от площади Данфера-Рошро еще не началась. В настоящее время группа из нескольких десятков протестующих участвует в акции на площади Трокадеро.

Как сообщается, насильственных инцидентов во время субботних протестов еще не фиксировали. Протестующие также не делали попыток прорвать полицейский кордон, чтобы иметь возможность митинговать в районе Триумфальной арки или Елисейских полей.

Демонстрации проводятся и других городах Франции. В частности, в Ницце, где протесты запретили, несколько сотен людей вышли на улицы. Полиция задержала шесть человек.

Напомним, в минувшую субботу в Париже демонстранты устроили столкновения с полицией, около 80 магазинов и офисов были разграблены. В правительстве признали "недостатки" в сфере безопасности и приняли меры для предотвращения насилия на последующих демонстрациях.