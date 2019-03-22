В Британии петиция за отмену Brexit набрала уже более трех миллионов подписей

Это больше, чем собрали все петиции, требовавшие выхода страны из состава Евросоюза.

Петиция с призывами к Лондону приостановить действие статьи 50 Лиссабонского соглашения и отменить таким образом выход Великобритании из Евросоюза по состоянию на сегодня набрала более трех миллионов подписей. При этом, более двух миллионов людей поддержали ее менее чем за 24 часа.

Таким образом, как пишет The Independent, эта петиция стала обращением на сайте правительства Британии, которое смогло собрать большую поддержку быстрее чем любое другое. И это при том, что сайт несколько раз выходил из строя из-за наплыва пользователей, которые хотели выразить свое несогласие с планами премьер-министра страны Терезы Мэй завершить процесс выхода из ЕС.

Количество подписей росло даже тогда, когда угроза ликвидации британского членства с 29 марта без соглашения с Брюсселем о двусторонних отношениях была решена, а лидеры ЕС согласились отсрочить Brexit. В определенный отрезок времени петиция получала по 2 тысячи подписей каждую минуту.

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Компания Tabeau оценила 16 тысяч обращений на сайт правительства Британии и обнаружила, что призыв отменить выход из Евросоюза уже поддержали втрое больше пользователей, чем все петиции за Brexit.

«Правительство постоянно повторяет, что выход из ЕС – это «воля народа". Нам нужно положить конец этому утверждению, обеспечив сильную поддержку сохранению членства в ЕС сейчас. Другое голосование может не состояться. Поэтому голосуйте сейчас», - написала автор петиции Маргарет Энн Джеордиаду.

Издание напоминает, что в ноябре на сайте правительства Британии была зарегистрирована петиция за выход из ЕС без каких-либо соглашений с Брюсселем. Она собрала 400 тысяч подписей.