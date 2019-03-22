Премьер Британии против отмены Brexit, петиция об этом набрала 2 миллиона подписей

Мэй сказала, что люди проголосовали за выход, и их решение будет уважаться.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что не согласна с идеей отозвать статью 50 Лиссабонского договора, что будет означать отмену Brexit.

Об этом она заявила после саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

Мэй прокомментировала петицию об отзыве статьи 50, которая собрала на сайте британского правительства более двух миллионов подписей.

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Мэй сказала, что люди проголосовали за выход, и их решение будет уважаться.

"Мы не говорили: "скажите, что вы думаете, и мы подумаем об этом". Мы сказали: вот голосования, ваше решение, и мы его выполним", - сказала она.

Премьер также заявила, что не считает, что Великобритания должна участвовать в выборах в Европарламент, запланированных на 23-26 мая, сказав, что "было бы неправильно" просить британцев принять участие в голосование через три года после того, как они решили выйти из ЕС.

Напомним, ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit.

Если же Палата общин не сможет проголосовать, или в третий раз отклонит соглашение, Великобритания получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.