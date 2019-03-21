Меркель выдвинула четкое требование для переноса Brexit на конец июня

По ее словам, хотя все работают над достижением упорядоченного выхода Британии из ЕС, продолжаются и подготовительные работы на случай хаотичного Brexit.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала президента Европейского совета Дональда Туска, который назвал голосование парламента Великобритании за соглашение о Brexit условием для отсрочки выхода страны из ЕС.

Об этом Меркель заявила, выступая в Бундестаге перед саммитом ЕС, сообщает Европейская правда со ссылкой на Tagesspiegel.

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"Мы можем выполнить это пожелание (о переносе Brexit. - Ред), если на следующей неделе будет положительное голосование британского парламента за соглашение о выходе", - заявила канцлер.

"Тогда можно будет вести разговоры об отсрочке", - сказала она.

По ее словам, хотя все работают над достижением упорядоченного выхода Британии из ЕС, продолжаются и подготовительные работы на случай хаотичного Brexit.

Меркель также отметила, что в случае неодобрения британским парламентом соглашения на следующей неделе ЕС оставляет открытой возможность проведения внеочередного саммита до 29 марта - даты выхода Британии из ЕС.

Напомним, накануне председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что короткая отсрочка Brexit является возможной при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока на следующей неделе.

"Если лидеры одобрят мою рекомендацию, и если будет положительное голосование в Палате общин на следующей неделе, мы можем финализировать и формализовать решение о расширении периода по письменной процедуре", - пояснил Туск.