Израиль наносит ракетные удары по Бейруту

ВВС и ВМС Израиля наносят ракетные удары по Бейруту. Это уже третья атака за последние почти трое суток. По международному аэропорту столицы Ливана огонь ведет палубная артиллерия с кораблей ВМС, вошедших в ливанские территориальные воды. Корабли блокировали ливанские суда в порту Триполи.

В ответ на это руководство террористической организации "Хизбаллах" в пятницу заявило: "Сионистскому врагу следует ожидать обстрела Хайфы в ближайшее время". Накануне "Хизбаллах" уже выпустила ракету "Катюша" по центру Хайфы. Ракета была выпущена с ливанской территории и преодолела около 50 км. В связи с этим Израиль принял решение активизировать действия по ликвидации лидера движения "Хизбаллах" Хасана Насраллу. Он сам решил свою судьбу, заявил израильский министр внутренних дел Рон Бар. В свою очередь заместитель премьер-министра Шимон Перес заявил, что военная операция, которую проводит Израиль в Ливане, направлена не против ливанского государства, а против террористической организации "Хизбаллах".

Ливанское правительство Фуада ас-Синьора, вчера еще вполе устраивавшее Соединенные Штаты, уже висит на волоске. А командующий ливанской армией Мишель Сулейман открыто поддержал "законную борьбу" бойцов сопротивления.

Госсекретарь США Кондолиза Райс обратилась сегодня к правительству Сирии с призывом оказать давление на руководство ливанской террористической организации "Хизбаллах". По мнению Райс, Дамаск обладает достаточным влиянием на шейха Хасана Насраллу, чтобы остановить дальнейшую эскалацию ливано-израильского конфликта.

Напомним, сегодня ночью США заблокировали в Совбезе ООН проект Резолюции, требующей прекратить военное вторжение Израиля в сектор Газа. Документ не сбалансирован и не своевременен, заявил американский представитель при ООН Джон Болтон. В поддержку Резолюции высказались 10 членов Совбеза, включая Китай, Россию и Францию, сообщает ИТАР-ТАСС.

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