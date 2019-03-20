Не дать Кремлю "расшатать ситуацию": эксперт спрогнозировал шаг Лукашенко против объединения с РФ

По мнению аналитика, Лукашенко может пойти на досрочные выборы уже в 2019 году, воспользовавшись тем, что внимание Путина в этот период будет приковано к ситуации в Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о союзном государстве, однако будет до последнего сопротивляться объединению ради сохранения собственной власти и жизни.

Об этом рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, передает «Обозреватель». По словам эксперта, Лукашенко готов пойти на досрочные президентские выборы, чтобы не дать Кремлю пошатнуть свои позиции в Беларуси.

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По мнению Тышкевича, Лукашенко может пойти на досрочные выборы уже в 2019 году, воспользовавшись тем, что внимание Путина в этот период будет приковано к ситуации в Украине.

"Он хочет обнулить свой срок и не дать РФ времени на расшатывание ситуации. Если посмотреть активность нового посла РФ Бабича в Беларуси и риторику Кремля, Лукашенко очень выгодно развести парламентскую и президентскую кампании, которые приходятся на 2020 год, и выйти на досрочные выборы в 2019 году. Об этом официально уже говорила глава центральной избирательной комиссии. Она сказала, что в 2019 году скорее всего состоятся выборы", – сообщил аналитик.

По его словам, процессы в Беларуси свидетельствуют о том, что Лукашенко активно готовится к следующим выборам.

"Это попытки судебного преследования части негосударственных журналистов... Попытки с одной стороны заигрывать с оппозицией, с другой стороны выдавливать в маргинес тех, кто не хочет договариваться. Эта смена государственной идеологии, риторика об опасности "русского мира", принятая концепция информационной безопасности Республики Беларусь", – перечислил эксперт.

"Политика Беларуси – не слить с одной стороны РФ, говоря о желании интегрироваться. С другой стороны – попытка в реальности несколько отдалиться от России, уменьшить российское влияние. Именно поэтому я думаю, что объединения как такового не будет", – считает он.

По мнению Тышкевича, интересы Александра Лукашенко сегодня совпадают с объективными интересами Беларуси.

"Лукашенко имеет очень много врагов, в частности среди мощного российского бизнеса. Для него существование Беларуси как независимого государства – это залог собственной жизни и жизни своих детей. С одной стороны есть Владимир Путин, который не против такого объединения. С другой стороны, есть Лукашенко, который боится за собственную шкуру и жизнь любимого сына Коленьки", – заключил эксперт.