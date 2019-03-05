Лукашенко поставил Путину условие по объединению с Россией

Лукашенко заявил, что поддерживает идею создания союзного государства с Россией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.

Об этом он сказал во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает агентство "БЕЛТА".

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации", - заявил Лукашенко.

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"При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На других принципах союз невозможен", - добавил он.

По его словам, принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. "Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", - отметил белорусский президент.

Также Лукашенко сказал, что "исторически самое широкое поле для взаимодействия" у Беларуси сложилось с Россией, но из-за этого же есть много постоянно возникающих вопросов, в частности, в экономической сфере.

"Других проблем практически не существует", - подчеркнул президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил о совместном с РФ ответе в случае размещения в Европе ракет США.