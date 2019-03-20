В Италии водитель захватил автобус со школьниками и сжег его (фото, видео)

Водитель автобуса, в котором школьники ехали на экскурсию, объяснил, почему поджег его.

В муниципалитете Сан-Донато-Миланезе недалеко от Милана водитель поджег автобус, в котором ехали школьники.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Milano Today.

Инцидент произошел в 11.50 по местному времени. Водитель автобуса, выходец из Сенегала, остановил транспортное средство и выгнал из него всех школьников, которые ехали на экскурсию. После этого он облил зажигательной смесью, вероятно, бензином сиденья и пол автобуса и все поджег.

В результате инцидента ни водитель, ни школьники серьезно не пострадали - лишь немногие почувствовали себя нехорошо из-за едкого дыма.

На место происшествия прибыли вертолет, 11 "скорых", пожарные и карабинеры. В связи с инцидентом на дороге образовались пробки.

Правоохранители задержали водителя автобуса. Водителем автобуса оказался 47-летний Усэйну Су – гражданин Италии сенегальского происхождения.

Как пишет Европравда со ссылкой на агентство ANSA, согласно реконструкции событий, утром в среду он захватил автобус с 51 школьником в средней школе муниципалитета Крема и заявил, что собирается убить себя.

#Milano, un pregiudicato di origine senegalese sequestra un autobus con una scolaresca sulla #Paullese e appicca il fuoco: fermato. 14 intossicati, 12 sono bambini. Nessun ferito. Le immagini pic.twitter.com/SPB0mZDamX — Sky tg24 (@SkyTG24) March 20, 2019

После этого он остановил автобус на дороге, выгнал из него школьников, облил сиденья бензином и поджег.

"Я хотел остановить это, смерти в Средиземном море должны прекратиться", - пояснил мужчина свой поступок.

Сообщается, что в результате инцидента 12 детей и двое взрослых отравились дымом, их забрали в больницу.

Ранее сообщалось, что Италия закрыла порты для беженцев, спасенных в Средиземном море.