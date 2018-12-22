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Италия закрыла порты для беженцев, спасенных в Средиземном море

23:58, 22 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил министр внутренних дел Маттео Сальвини в субботу, 22 декабря, пишет DW.

"Мой ответ четкий: порты Италии закрыты. Для торговцев людьми и их помощников все кончилось", - заявил Сальвини.

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В пятницу в организации Pro Activa Open Arms сообщили, что спасли более 300 нелегальных мигрантов в Средиземном море. По их данным, среди этих людей есть беременные женщины, а также роженица с младенцем. Женщину вместе с ребенком доставили вертолетом на Мальту.

В субботу Pro Activa Open Arms заявила, что ни один из портов региона не хочет принимать беженцев, а Мальта отказалась предоставить кораблю со спасенными продукты.

По данным ООН, с начала 2018 года в Средиземном море погибли более 1300 человек, которые пытались бежать из Ливии в Италию или Мальту на лодках.

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Теги: #Италия#беженцы