Италия закрыла порты для беженцев, спасенных в Средиземном море

Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что порты Италии для "торговцев людьми и их помощников" закрыты.

Италия не пустит на свою территорию 300 беженцев, которых спасла в Средиземном море испанская гуманитарная организация Pro Activa Open Arms.

Об этом заявил министр внутренних дел Маттео Сальвини в субботу, 22 декабря, пишет DW.

"Мой ответ четкий: порты Италии закрыты. Для торговцев людьми и их помощников все кончилось", - заявил Сальвини.

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В пятницу в организации Pro Activa Open Arms сообщили, что спасли более 300 нелегальных мигрантов в Средиземном море. По их данным, среди этих людей есть беременные женщины, а также роженица с младенцем. Женщину вместе с ребенком доставили вертолетом на Мальту.

В субботу Pro Activa Open Arms заявила, что ни один из портов региона не хочет принимать беженцев, а Мальта отказалась предоставить кораблю со спасенными продукты.

По данным ООН, с начала 2018 года в Средиземном море погибли более 1300 человек, которые пытались бежать из Ливии в Италию или Мальту на лодках.