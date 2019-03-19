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Трамп выступил за вступление Бразилии в НАТО

22:28, 19 марта 2019
Мир
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Жаир Болсонару и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома / REUTERS

Американский лидер активно изучает возможность принять эту латиноамериканскую страну в НАТО или какой-либо другой военный альянс. Об этом он заявил во вторник, 19 марта, в ходе встречи с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Белом доме, пишет DW.

По словам Трампа, он также поддерживает ходатайство Бразилии о членстве в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Незадолго до своей первой встречи с Трампом президент Болсонару хвалебно отозвался о его иммиграционной политике. Он однозначно высказался за обещанное Трампом строительство стены на границе США и Мексики.

Болсонарувступил в должность президента Бразилии в январе 2018 года. В ходе своей предвыборной кампании он сознательно ориентировался на Дональда Трампа. В интервью Fox News он выразил надежду на пылкую дружбу с американским лидером: "Я хочу открыть ему свое сердце и сделать все, что пойдет на пользу бразильского и американского народов".

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Теги: #Трамп#НАТО#Бразилия