От гиперкара в единственном экземпляре до летающего авто: чем поражает Женевский автосалон 2019 (видео)

С 7 по 17 марта проходит одна из самых громких событий в мире автопрома – Женевский автосалон.

В этом году Женевский автосалон представил большое количество электрических автомобилей. Главным преимуществом многих представленных моделей становится экологичность.

Топ-5 впечатляющих новинок авто

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Peugeot-208

Автомобиль получил не только новый салон, дизайн, но и полностью электрическую версию. Новинка сможет проезжать на одной зарядке 360 км и заряжается от обычной розетки. Peugeot-208 поступит в продажу уже в конце года.

Honda e Prototype

Автомобиль сочетает в себе элементы дизайна в ретро-стиле и современные технологии. Электрическая "малолитражка" проезжает на одной зарядке 200 км. Зарядить аккумулятор до 80% можно всего за 30 минут. В продаже появится в следующем году.

Piech Mark Zero

Машина имеет три электрические двигатели суммарной мощностью более 400 лошадиных сил. До 100 км/ч авто разгоняется за 3,2 секунды. Одного заряда батареи хватает на 500 км путешествия. Поражает то, что до 80% зарядить авто можно всего лишь за пять минут.

Bugatti La Voiture Noire

Самый дорогой экземпляр выставки в Женеве. Авто сделано полностью из карбона и имеет мотор V16 на 1500 лошадей и 4 турбины. Способно разогнаться до 400 км/ч за 32 секунды. Новинка сделана вручную в единственном экземпляре и повторяться не будет.

PAL-V Liberty

PAL-V Liberty – первый в мире серийный летающий автомобиль. Развивает скорость на дороге до 160 км/ч - в воздухе до 180 км/час. Аппарат работает на бензине, каждый час полета потребляет 26 литров топлива. Для управления таким транспортным нужно иметь водительское удостоверение и лицензию пилота.