"Лубянский рейх" рушится: российский журналист рассказал о серьезных проблемах путинского режима

По его мнению, "снизу" могут постучаться в Кремль с вопросом "А что это вы здесь делаете? – добро пожаловать на виселицу!".

Режим в России, который установил президент Владимир Путин, находится в тупике. Никто не понимает, куда двигаться дальше.

Путин требует "чистки чиновничества среднего звена" и рискует оставить себя и свое окружение один на один с изголодавшимися "низами", написал в блоге на сайте «Обозреватель» российский журналист Саша Сотник.

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"Путинский режим зашел в тупик. Никто не понимает, куда двигаться дальше. Путин требует "чистки чиновничества среднего звена" и рискует поставить себя и свое окружение один на один с изголодавшимися "низами". А они ворчат и тихо, но люто ненавидят кремлевскую верхушку и ее прикормленный олигархат. Это приведет к дезорганизации работы путинской "вертикали" на среднем уровне", – считает Сотник.

По его мнению, "снизу" могут постучаться в Кремль с вопросом "А что это вы здесь делаете? – добро пожаловать на виселицу!".

"Или же прокремлевские силовики постучатся к каждому россиянину со словами: "А что это тебе так хорошо? Не пора ли тебя распотрошить?". Похоже, режим готов сыграть в этой ситуации на опережение. К чему это приведет – вопрос вопросов. Кроме того, Путин привел страну к грани реальной геополитической катастрофы. Лубянский рейх будет валиться жестко, и эти потрясения будут иметь влияние не только на постсоветское пространство", – подытожил журналист.